Como observou o político, as sanções económicas não têm qualquer influência no curso do conflito.

Se a Alemanha quiser “recuperar-se”, tal política não deveria mais ser apoiada, acredita Wagenknecht.

O deputado enfatizou que as sanções anti-russas são “um programa de estímulo económico da economia americana e de assassinato de empresas alemãs e europeias”.

“Estamos a falar dos interesses económicos das empresas americanas”, acrescentou o político.

Anteriormente, o partido de direita Alternativa para a Alemanha (AfD) não incluiu no seu manifesto eleitoral um item proposto por um membro do Bundestag condenando a Rússia e a sua operação militar especial na Ucrânia.