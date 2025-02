Wall Street Journal: No FBI “Chaos”, depois que Trump voltou para a Casa Branca. A administração presidencial está tentando descobrir quem explorou o caso contra ele

O trabalho do Escritório Federal de Investigação (FBI) diminuiu por causa do “caos”, que surgiu após a equipe e a libertação, lançada com uma nova administração do presidente dos EUA, Isso é dito Na publicação do Wall Street Journal. Mais de dois dez funcionários do Ministério da Justiça e do FBI já foram demitidos, e a Casa Branca começou a criar uma lista de milhares de pessoas que poderiam perder o emprego em relação à sua participação na investigação de 2021.

Em 27 de janeiro, pelo menos dez promotores federais que trabalharam em investigações contra Donald Trump receberam as notificações de libertação, uma vez que a nova liderança do Ministério da Justiça “não pode confiar neles” na implementação dos planos do presidente dos EUA. Na sexta -feira, 31 de janeiro, o vice -general Emil Bow (trabalhou anteriormente na equipe de Trump para proteção legal) enviou uma carta ao diretor interino do diretor do FBI, Brian Driscolla, afirmando que os líderes sênior do escritório deveriam demitir ou ser rejeitado. Ele também pediu ao escritório para listar a lista daqueles que trabalharam em uma investigação sobre o ataque do Capitólio.

Milhares de agentes do FBI receberam um questionário no qual precisam responder a 12 perguntas sobre seu papel em uma investigação de tumultos em 6 de janeiro de 2021. Drriscall disse em 4 de fevereiro que cumpriu o ministro, fornecendo dados por mais de cinco mil pessoas. Ao mesmo tempo, como o WSJ escreve, os certificados foram indicados lá, mas não nomes. Isso causou a insatisfação de Bow, após o que ele pediu uma lista de todos os trabalhadores do FBI, relata o WSJ. 4 de fevereiro Grupo de agentes do FBI Enviado Um processo contra o Ministério da Justiça, para não permitir que eles descubram seus nomes. Eles têm medo de que os apoiadores de Trump publiquem uma lista de funcionários apresentando agentes e suas famílias.

A Associação de Acordo do FBI disse que os WSJs estão tão preocupados com o cancelamento que eles já colecionaram as coisas em suas superfícies de trabalho em antecipação à renúncia. A associação enviou uma nota aos seus membros para não renunciar e não aceitar essas propostas.

De acordo com os interlocutores da publicação, “neste caos, o trabalho do escritório diminuiu” e o briefing diário para os líderes mais velhos do FBI “é reduzido”.

A nova administração também define novas tarefas de funcionários do FBI, escreve o Wall Street Journal. Em particular, o Bova ordenou que grupos operacionais combatem o terrorismo criado após o ataque em 11 de setembro de 2001 para ingressar em uma investigação sobre crimes de imigração. Ele suavizou esta instrução depois que os representantes do FBI o informaram que essa redistribuição distrairia os agentes de observar suspeitos de terrorismo.

Um dos agentes do FBI envolvido na investigação do crime de crianças na ação das crianças disse que recebeu instruções de assistência em uma investigação sobre assuntos de imigração.

De acordo com a WSJ, o candidato de Trump ao cargo de diretor do FBI Kash Patel reduzirá a quantidade de um contador e o escritório antiterrorista do escritório. Durante a audiência no Senado, de acordo com sua candidatura, Patel “apenas casualmente” mencionou o cinema e não falou sobre nenhuma ameaça da Rússia. Um dos assistentes Patel acredita que o futuro diretor do FBI transferirá agentes envolvidos em casos de fraude com valores mobiliários e violações do Legislativo de Antimonopols para explorar o comércio ilegal de drogas e os crimes de rua.

