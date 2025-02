Um sírio de 23 anos esfaqueou cinco pessoas no centro de VillachNa Áustria, perto da fronteira italiana e eslovena, com um 14 -Year -Od Boy. O portal anunciou HojeAcrescentando que o autor do ataque atacaria cinco transeuntes -por todos os homens, perto de uma ponte sobre o rio Drava.

Segundo a polícia local, para parar o ataque, teria sido um Bellhop que, depois de testemunhar o ataque de seu carro, bateu no atacante para que ele caísse no chão com feridas. O porta -voz da polícia Raine Dionisio Ele disse que “nunca viveu algo assim” em seus muitos anos. Dionisio não pôde confirmar as hipóteses de um ataque terrorista.





O fato aconteceria por volta das 16h. Uma testemunha, um Bellboy de 42 anos, teria visto o que aconteceu com seu carro e o atacante pararia. O homem permaneceu ileso. Segundo a polícia, o suposto autor, um cidadão sírio com uma licença doméstica, foi preso logo em seguida. De acordo com a primeira informação, ele não havia chamado a atenção da polícia.