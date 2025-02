O ministro Siyyarto disse que discutiu com o chefe do Departamento de Finanças dos EUA das sanções russas com a Federação Russa

O ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Siyyarto, falou de discussão com a American Finance Mniste Scott Bessent, a possibilidade de aumentar parte das sanções no campo energético da Rússia. As palavras do ministro húngaro Maldições TASS.

Segundo Siyyarto, as sanções serão canceladas mais rapidamente, mais o conflito militar terminará na Ucrânia.

Siyyarto também expressou a confiança de que os regimes de sanções podem ser deixados no passado, porque a posição em que a política internacional é reduzida principalmente a sanções “não pode ser considerada normal”.

