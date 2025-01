Washington DC Avine Crash: ‘Black Boxes’ recuperou; O funcionário diz ‘ainda não há motivo claro para o acidente’ | 10 pontos para saber

Uma colisão entre um avião de passageiros da American Airlines e um helicóptero do Exército no Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington, perto de Washington, DC, matou 67 pessoas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma sessão informativa na quinta -feira informou que não havia sobreviventes.

Existem 10 pontos aqui para saber 1. Os dados de voo e os gravadores de voz da cabine se recuperaram do avião de passageiros que colidiram com o rio Washington Potomac após uma colisão mortal no ar com um helicóptero militar, informou a Media dos EUA. O porta -voz do Conselho Nacional de Segurança de Transporte, Peter Knudson, disse: “Os gravadores estão nos laboratórios da NTSB para sua avaliação”, de acordo com o que foi citado por AP.

2. Anteriormente, na quinta -feira, as autoridades dos EUA disseram que ainda não estava claro por que um avião regional colidiu com um helicóptero do Exército Americano em um aeroporto de Washington no desastre aéreo americano mais fatal em mais de 20 anos.

3. Durante a sessão informativa de quinta -feira, o presidente Donald Trump, sem fornecer evidências, disse que os esforços de diversidade federal poderiam ter sido um fator, reiterando um tópico que se tornou um foco de sua presidência.

4. Direitos e grupos democratas o acusaram de politizar o desastre. O American Pacific Caucus critica os comentários de Trump culpando Dei e disse: “O presidente Trump não fez declarações de fundação que procuram culpar as pessoas de cor por essa tragédia horrível. É insignificante”, lê a declaração de Caucus do Congresso.

5. O espaço aéreo em torno de Washington, DC, é congestionado e complexo, uma situação que os especialistas em aviação temem por um longo tempo que pudesse levar ao desastre. Mesmo em condições de voo ideais, navegar no espaço aéreo perto do Aeroporto Nacional de Reagan Washington é um desafio, mesmo para os pilotos mais experientes. Aqueles que devem navegar por centenas de outros aviões comerciais, aeronaves militares e áreas restritas em torno de locais sensíveis, pois devem navegar por centenas de outros aviões comerciais, aviões militares e áreas restritas em torno de locais sensíveis.

6. Ross Aimer, capitão aposentado da United Airlines e diretor executivo de especialistas em consultoria aerodinâmica, disse: “Este foi um desastre que esperava que isso acontecesse. Aqueles de nós que estão próximos há muito tempo estão gritando no vazio que algo assim aconteceria porque nossos sistemas são esticados a extremos “, de acordo com o que foi citado por Associated Press.

