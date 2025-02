Uma colisão trágica no ar entre um avião de passageiros da American Airlines e um helicóptero do Exército dos EUA. O incidente, que enviou os dois aviões contra o rio Potomac, marca o desastre aéreo mais fatal dos Estados Unidos em mais de duas décadas. À medida que os pesquisadores trabalham para determinar a causa, os esforços de recuperação estão em andamento e as autoridades estão reconstruindo os momentos finais antes do acidente. É isso que sabemos até agora.

Esforços de recuperação em andamento Na tarde de sexta -feira, as equipes de recuperação haviam recuperado 41 órgãos, com 28 identificados positivamente. As autoridades informaram 18 famílias sobre a morte de seus entes queridos. Os esforços de pesquisa estão em andamento para localizar as demais vítimas e detritos.

Pesquisa em andamento Pesquisadores federais estão analisando a comunicação entre os fatores de tráfego aéreo e os dois aviões. Uma questão -chave é se o helicóptero do Exército voou acima de sua altitude autorizada de 200 pés. O Secretário de Defesa, Pete Hegesh, confirmou que o Exército revisará os dados de voo antes de tirar conclusões.

Os pesquisadores recuperaram o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de vôo do avião, bem como a caixa preta de Black Hawk. As autoridades estão trabalhando para extrair e analisar os dados. Entrevistas com o Controlle de Tráfego Aéreo começaram, pelo menos um controlador que já fornece testemunho do Conselho Nacional de Segurança de Transporte (NTSB).

Vítimas do acidente Entre as 67 vítimas estavam membros do Boston Skating Club, que retornaram do campeonato de patinação artística de 2025. Campeões de patinação mundial em pares. Também a bordo havia um grupo de caçadores retornando do Kansas, nove estudantes e pais do Condado de Fairfax, Virgínia, quatro fitters a vapor de Maryland e dois cidadãos chineses. O capitão do avião foi identificado como Jonathan Campos, 34.

O Exército identificou dois dos três soldados a bordo do helicóptero: o sargento da equipe. Ryan Austin O’Hara, 28, de Lilburn, Geórgia, e diretor do Petty Officer 2 Andrew Loyd Eaves, 39, de Great Mills, Maryland. A identidade do terceiro soldado não foi revelada ao pedido da família. Para sexta -feira, apenas os restos mortais de O’Hara foram recuperados.

Reações políticas e especulação As autoridades alertaram contra a especulação precoce. No entanto, em uma entrevista coletiva na quinta -feira, o presidente Donald Trump culpou a equipe de helicópteros do Exército sem apresentar evidências. Na sexta -feira, ele reiterou sua declaração de que Black Hawk estava voando acima do limite de altitude, escrevendo sobre a verdade social, “estava bem acima do limite de 200 pés. Isso não é realmente muito complicado de entender, certo?

A secretária da Casa Branca, Karoline Leavitt, respondeu afirmando que Trump havia sido informado pelos pesquisadores, mas não confirmou sua declaração.

As autoridades continuam investigando as circunstâncias do acidente, enquanto as famílias esperam respostas.

