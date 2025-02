Washington DC no ar: o Exército dos Estados Unidos se recusa a identificar a motorista feminina Black Hawk morta em choque

O Exército dos Estados Unidos optou por não revelar o nome do piloto das mulheres que foi morto em uma trágica colisão no ar perto de Ronald Reagan Washington na quarta -feira (29 de janeiro).

O Exército dos Estados Unidos optou por não revelar o nome do piloto feminino que perdeu tragicamente a vida em uma colisão no ar perto de Ronald Reagan Washington na quarta -feira (29 de janeiro). A decisão ocorre a pedido de sua família, enquanto as identidades de outros dois soldados a bordo do helicóptero foram divulgados. “A pedido da família, o nome do terceiro soldado não será publicado no momento”, escreveu os assuntos públicos do Exército em seu site.

Dois outros soldados identificados O Exército na sexta -feira (31 de janeiro) identificou publicamente o sargento. Ryan Austin O’Hara, 28 anos, e o diretor do Petty Officer 2 Andrew Loyd Eaves, 39, como os outros dois membros do serviço que estavam a bordo do helicóptero Black Hawk quando ele colidiu com o rio Potomac. Suas mortes foram confirmadas, embora os corpos dos beirais e da piloto permaneçam sem refúgio.

Mais morte O voo 5342 da American Airlines colidiu com um helicóptero do Exército dos EUA. Isso marca o desastre aéreo americano mais fatal em mais de vinte anos.

As vítimas incluíram skatistas artísticos, estudantes Entre as vítimas estavam os membros do Boston Skating Club que retornaram de um campo de desenvolvimento após o Campeonato de Patinação Artística de 2025 em Wichita. As vítimas notáveis ​​incluíram as habilidades artesanais Jinna Han e Spencer Lane, suas mães e os renomados treinadores nascidos em Russian Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, que eram os campeões mundiais de 1994 em casais de patinação. Outras vítimas incluíram a filha de imigrantes indianos, dois cidadãos chineses e outros que estavam a bordo do infeliz voo.

Pesquisa sobre a altitude de vôo atual O Exército lançou uma investigação sobre se o helicóptero Black Hawk estava voando para uma altitude apropriada antes da colisão fatal. Oficiais militares estão revisando os dados de tráfego aéreo e protocolos operacionais para determinar as circunstâncias anteriores ao acidente.

Caixas pretas recuperadas e em revisão Os pesquisadores recuperaram a caixa preta do helicóptero do Exército, bem como os dados de voz e os gravadores de voo do avião Bombardier operados por uma subsidiária da American Airlines. A caixa de helicóptero preta está agora na sede do NTSB, que parece não danificar. Atualmente, os analistas estão revisando dados de ambas as aeronaves para determinar a causa exata da colisão.

Os esforços de recuperação continuam As equipes de pesquisa e recuperação recuperaram mais de 40 órgãos do local do acidente. As autoridades continuam os esforços para localizar as vítimas restantes enquanto avaliam os detritos de ambos os planos para ajudar na investigação em andamento.

Fonte