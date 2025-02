Mais de 100 habitantes da região de Kursk, alguns dos quais foram feridos, foram levados para a região de Sumy Sumy. A maioria deles deixou o território da Rússia após a greve na construção de um antigo colégio interno no Sudge da região de Kurk, que foi aplicada em 1º de fevereiro, Ele escreve Washington Post.

Números semelhantes na conversa com uma “agência” Guiado Ativista de Kursk Lyubov Pilutskaya. Segundo ela, existem cerca de 110 residentes evacuados da região de Kurk na cidade ucraniana de Suma. Ela explicou que existem principalmente aqueles na soma daqueles que estavam no internato Sudge. Mais algumas pessoas foram evacuadas na Ucrânia da vila de Cossack Lokny (localizadas perto de Nazhhi e controladas por forças armadas).

Os jornalistas do Washington Post afirmam que conversarão com mais de 40 habitantes da região de Kursk, localizada no hospital e asilo em Sumy. Muitos são evacuados por pessoas mais velhas.

“Os parentes da Rússia esperam que essas pessoas possam retornar a Kursk em um futuro próximo através da Bielorrússia, mas depende dos esforços do escritório (Comissário Russo para os Direitos Humanos)”, disse Prilutskaya.

Ele foi enviado ao antigo prédio da escola no tribunal Kursk em 1º de fevereiro. O pessoal geral das forças armadas das forças armadas disse que a Força Aérea Russa jogou uma bomba aérea no prédio. O Ministério da Defesa da Rússia foi acusado de soprar as forças armadas das forças armadas, dizendo que foguetes ucranianos que atingiram a escola foram libertados da região da Ucrânia Sumy.

O prédio da escola foi destruído em Sudge, onde os civis estavam localizados. Estão mortos e feridos A Ucrânia afirma que o tiro foi aplicado à bomba russa. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou o ataque do foguete APU