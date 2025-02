O secretário de Defesa dos EUA, Pit Hegset, ordenou que a maior liderança do Pentágono e do Exército dos EUA desenvolvesse planos para reduzir os orçamentos para a defesa em 8% ao ano nos próximos cinco anos. Isso foi relatado pelo Washington Post em relação ao documento relevante e fontes informadas.

O plano deve estar pronto até 24 de fevereiro. O documento assinado por Hegset indica 17 categorias que o governo de Trump deseja reduzir. Entre eles estão operações na fronteira sul dos Estados Unidos, a modernização de armas nucleares e defesa de foguetes, bem como a aquisição de submarinos, choque de drones e outras munições.

O Washington Post lembra que o orçamento do Pentágono é de US $ 2025. US $ 850 bilhões.

De acordo com o alto oficial do Pentágono, Robert Sales, o dinheiro economizado pode ser redistribuído para novas prioridades de administração, incluindo Iron Dome for America. Estamos falando de um extenso sistema de defesa de foguetes, declarado anteriormente pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O jornal também se lembra dos decretos de Trump, segundo os quais o Pentágono deve reunir milhares de funcionários que estão no julgamento e, como esperado, rejeitarão esta semana.

“Tipo, essas duas medidas são um ataque ao maior departamento, que opera mais de 900.000 funcionários públicos, muitos dos quais são veteranos de guerra. O período de estágio no Ministério da Defesa pode durar de um ano a três anos, dependendo da posição , e pode ser funcionários que eles mudaram de uma posição para outra “, diz a publicação.

Em fevereiro, Donald Trump disse que, assim que as guerras na Ucrânia e o setor de gás acabaram, ele queria negociar com a Rússia e a China para reduzir os orçamentos de defesa. Segundo ele, ele também quer continuar negociações com a Rússia e a China sobre o tema de reduzir os arsenais nucleares.