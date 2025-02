Os países europeus estão pensando em enviar 25 mil funcionários militares de acordo com o acordo de paz sobre o término da guerra russa de Ikraini. É publicado pelo The Washington Post com instruções sobre fontes. As autoridades da UE chamam esses torso do poder de “distração”.

Esse número é apresentado nas respostas dos países da UE para nós, nas quais Washington perguntou aos países europeus sobre suas habilidades para apoiar a Ucrânia.

Supõe -se que o Exército Europeu não esteja na linha de contato, mas estará pronto para “mostrar força” se as tropas russas tentarem “continuar a guerra”. Além disso, essas forças serão apoiadas por um grande número de militares fora da Ucrânia “, caso precise aumentar rapidamente a força e o progresso”.

A França trouxe as melhores figuras específicas, afirmou que poderia alocar cerca de 10.000 militares.

Por sua vez, AFP em relação à fonte Ele escreveEssa Alemanha abre contra o envio de um tronco na Ucrânia a uma missão pacífica se os Estados Unidos não estiverem envolvidos nela. “Não participaremos de cenários em que as políticas de segurança européias e americanas são diferentes, por exemplo, se os soldados europeus forem distribuídos sem a participação completa dos Estados Unidos”, disse o interlocutor da agência no governo da Alemanha.

O representante oficial do governo alemão Christian Hoffman célebrePrimeiro, temos que esperar e ver se o mundo virá e como o mundo chegará à Ucrânia “e somente depois disso” podemos falar sobre condições e entender o que pode ser feito.

O primeiro -ministro britânico Kir Starmer, em um artigo publicado no Telegraph, em 16 de fevereiro, ele disse que o Reino Unido estava pronto para enviar suas tropas na Ucrânia para garantir garantias para a segurança do possível contrato de interrupção de incêndio. Na sua opinião, “todo papel para garantir a segurança da Ucrânia é ajudar a garantir a segurança de nosso continente e nosso país”.

Os Estados Unidos e a Rússia em breve começarão as negociações no final da guerra na Ucrânia. Eles não convidaram a Ucrânia para a Ucrânia. Europa e