O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, se recusou a assinar um acordo com os Estados Unidos em Munique, que sugeriu que os Estados Unidos recebessem metade de todas as reservas minerais da Ucrânia. Sobre isso relatado 14 de dezembro, o Washington Post Josh Rogin, referindo -se às palavras dos congressistas dos EUA que participaram da Conferência de Segurança de Munique.

“Vários congressistas aqui em Munique, me disseram que a delegação do Congresso dos EUA apresentou papel verde, que eles queriam assinar, o que daria aos Estados Unidos os direitos de 50% dos futuros recursos minerais da Ucrânia. Zelensky se recusou decentemente a assinar, “Josh disse Rogin.

As fontes da Reuters simultaneamente RelatadoEsse Zelensky expressou preocupação durante a reunião com um grupo de senadores dos EUA em Munique sobre os acordos preparados pelos Estados Unidos. “(Zelensky) considerou que ele foi solicitado irracionalmente a assinar que não tinha oportunidade de se encontrar”, disse um dos interlocutores da agência.

Segundo a fonte da Reuters, Zelensky disse que a Ucrânia daria sua proposta, que será baseada na Constituição Ucraniana. Em 14 de fevereiro, os representantes de Kiev transferiram suas propostas para os Estados Unidos com um acordo de dois altos sobre minerais, observa a agência.

Não está claro se a proposta dos EUA continha qualquer disposição sob garantias de segurança para a Ucrânia.

Em 14 de fevereiro, o presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky realizou uma reunião com o vice -presidente dos EUA Jay Di Wanses em Munique. A reunião também contou com a presença do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e um supervisor especial do presidente dos EUA, Kit Kellogue. “Nossas equipes continuarão trabalhando no documento”, disse Zelensky após as negociações.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse repetidamente que queria receber metais raros da Ucrânia por US $ 500 bilhões em troca da assistência dos EUA prestada por Kiyiv. Provavelmente estamos falando de Titan, Urano e Lítio. Trump observou que os Estados Unidos deveriam se aproximar dos recursos naturais da Ucrânia, independentemente de será possível concluir com sucesso o acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Vladimir Zelensky disse que a Ucrânia está aberta à obtenção de minerais em troca de ajuda com parceiros ocidentais.