Wayanad sofre deslizamentos de terra e desastres extremos causados ​​pelas mudanças climáticas, diz relatório da ONU

Um relatório das Nações Unidas classificado Deslizamentos de terra em 2024 em Wayanad entre os 26 eventos climáticos extremos globais causados ​​pelas mudanças climáticas.

Em Julho de 2024, ocorreram deslizamentos de terra massivos nas regiões de Chooralmala e Mundakkai de Wayanad, Kerala, provocados por chuvas torrenciais, resultando em mais de 350 mortes, numerosos feridos e milhares de pessoas desalojadas.

O relatório destacou ainda que as alterações climáticas contribuíram para a morte de pelo menos 3.700 pessoas e deslocaram milhões em 26 eventos climáticos notáveis ​​durante o ano.

O relatório publicado pelo Gabinete das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR), em colaboração com a Climate Central, também lançou luz sobre a influência significativa das alterações climáticas nos padrões climáticos globais, enfatizando o seu papel na exacerbação dos desastres e nas suas consequências.

Relatório UNDRR.

A devastadora inundação de Wayanad também esteve entre os 219 grandes eventos climáticos e foi selecionada com base em critérios que avaliam o seu impacto. A análise da Climate Central revela ainda que uma média global de 41 dias adicionais de calor perigoso ocorreu em 2024 devido às alterações climáticas.

“Estas condições representam ameaças significativas à saúde, sendo as pequenas ilhas e os estados em desenvolvimento os mais duramente atingidos”, destaca o relatório da Climate Central. Acrescentou ainda que as pequenas ilhas e os estados em desenvolvimento são particularmente vulneráveis ​​aos impactos climáticos e são frequentemente destacados como estando na linha da frente das alterações climáticas.

Embora o início de 2024 tenha sido marcado pela presença do El Niño, o relatório acrescenta ainda que as alterações climáticas tiveram uma influência mais profunda em muitos dos fenómenos meteorológicos extremos do ano, superando fenómenos naturais como o El Niño.

Esse padrão ficou notavelmente evidente na seca histórica vivida na Amazônia. À medida que o planeta continua a aquecer, a prevalência do impacto das alterações climáticas nas condições meteorológicas torna-se cada vez mais dominante, alterando dinâmicas tradicionalmente influenciadas pelos ciclos naturais.

O relatório da UNDRR também destacou a necessidade urgente de uma acção climática global para mitigar estes riscos crescentes, à medida que as comunidades em todo o mundo enfrentam a crescente frequência e intensidade de fenómenos meteorológicos extremos.