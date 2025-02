O Saint Petersburg Club completou os dois custos de inverno na água. O meio -campista do casamento deixou a localização de Zenit por razões familiares. Está planejado que o jogador de futebol possa retornar no início das terceiras taxas em Abu Dhabi, que começará em 18 de fevereiro.

Vendel expressou repetidamente o desejo de sair para sua terra natal. O jogador de futebol permaneceu após as férias e se rompeu. Recentemente, o Zenit decidiu conhecer o meio -campista e emitiu uma transação de câmbio. No verão, o jogador de futebol de Saint Petersburgo deixará o time e continuará sua carreira no Botafogo brasileiro.

Antes, o treinador Zenit Sergey Semak comentou sobre a partida de Wendel. Ele observou que, nos últimos anos, o jogador de futebol expressou o desejo de retornar à sua terra natal.