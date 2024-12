West Hams Bowen fratura o pé, Antonio recebe alta do hospital

Capitão do West Ham United Jarrod Bowen Ele fraturou o pé esquerdo durante a partida da Premier League contra o Liverpool no fim de semana, informou o clube londrino na terça-feira.

O atacante de 28 anos saiu mancando aos 15 minutos, na derrota em casa por 5 a 0, no domingo. Bowen é presunto ocidentalEle é o artilheiro desta temporada com cinco gols no campeonato e o líder em assistências com quatro.

No entanto, o Martelos Ele ficará feliz que o atacante Michail Antonio tenha recebido alta do hospital mais de três semanas depois de quebrar a perna em um acidente de carro.

O homem de 34 anos passou por uma cirurgia para reparar um membro inferior fratura sofrida no acidente de 7 de dezembro. Antonio teve de ser libertado do seu veículo após o incidente em Essex, antes de ser levado para um hospital no centro de Londres.

O internacional jamaicano é o maior goleador de todos os tempos do clube na Premier League, com 68 gols em 268 partidas.

Os homens de Julen Lopetegui estão em 13º lugar na classificação. O West Ham visitará o Manchester City pela Premier League no sábado.