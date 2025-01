When Calls the Heart, temporada 12, episódio 2: data de lançamento, hora e onde assistir

When Calls the Heart, temporada 12, episódio 2: data de lançamento, hora...

O amado drama Hallmark Quando chama ao coração continua a cativar o público em todo o mundo à medida que sua décima segunda temporada se desenrola. Com o episódio 2 no horizonte, os fãs estão ansiosos para ver o próximo capítulo desta série comovente.

Data e hora de lançamento A 12ª temporada, episódio 2, estreará no domingo, 12 de janeiro de 2025, às 21h/08h, no Hallmark Channel. Isso se traduz em 21h Leste, 20h Central e 18h para os telespectadores da Costa do Pacífico.

Para fãs internacionais, os horários de lançamento são os seguintes:

Europa Central (CET): 3h

Brasil: 23h do dia 12 de janeiro

Índia: 7h30 do dia 13 de janeiro

Resumo do episódio e previsões. A 12ª temporada estreou em 5 de janeiro de 2025 com o episódio 1, intitulado “The Mountie Way”. No episódio, Elizabeth recebeu uma surpresa sentimental bem a tempo para o primeiro dia de aula do pequeno Jack, enquanto Nathan treinava um novo cadete da Polícia Montada. Além disso, Rosemary e Lee tomaram uma decisão crucial, preparando o terreno para desenvolvimentos emocionantes na série.

Embora a Hallmark tenha confirmado apenas o lançamento dos dois primeiros episódios, prevê-se que a temporada siga a estrutura tradicional de 12 episódios da série.

onde procurar Os episódios vão ao ar exclusivamente no Hallmark Channel. Os fãs podem sintonizar semanalmente para ver todo o drama, romance e momentos emocionantes que When Calls the Heart oferece de forma consistente.

