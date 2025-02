White Lotus Temporada 3 Ott Ott: Quando e onde ver o drama de comédia?

A temporada White Lotus está disponível para transmissão na plataforma OTT de domingo, 16 de fevereiro, às 21h (EST). A terceira temporada do programa consiste em oito episódios e os novos episódios do programa serão lançados um por um todos os domingos. Na Índia, a temporada White Lotus será lançada em OTT em 17 de fevereiro.

A nova temporada está disponível exclusivamente no Max, mas existem várias opções de transmissão para ver o programa. De acordo com o relatório do Hindustan Times, as pessoas que compraram a assinatura de vídeo Prime (complemento máximo) podem aproveitar o programa.