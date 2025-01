O atleta competiu com uma lesão grave no ano passado, mas isso não a impediu de ganhar cinco medalhas de ouro no Campeonato Russo e o indivíduo todos nos jogos do BRICS.

Kramarenko passou por uma operação em julho, mas o médico cometeu um erro.

‘Havia dois chifres lá, uma buzina foi danificada e a segunda era linda. Então o médico que realizou a operação removeu seu chifre saudável. Ela passou um mês em Israel, onde passou por alguns procedimentos restauradores, mas isso é possível. Não recupere aqueles que já foram cortados “, disse Viner em entrevista à Nadezhda Strelecs no canal do YouTube.

O treinador acrescentou que esses especialistas em seu diploma devem ser roubados.

Wiener observou que o atleta está tentando fazer de tudo para retornar ao esporte.