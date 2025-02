Segundo ele, mesmo na segunda -feira, 10 de fevereiro, permanecerá acima de 770 milímetros do Mercúrio e somente na quinta -feira 13 de fevereiro será visivelmente diminuído para números que são aproximadamente ou um pouco mais altos que a norma.

Wilfand lembrou que um recorde diário de impressão foi quebrado em 7 de fevereiro, que subiu para 775 mm que esses pilares foram fechados. De acordo com o Fobos Weather Center, um recorde diário foi estabelecido no sábado. Às três horas da manhã de 8 de fevereiro, na festa de construção do VDNH, a pressão atmosférica atingiu o valor de pilares de 776 mm de cachorro.

Ao mesmo tempo, a pressão de 760 mm hyle -noise é considerada padrão, mas para diferentes áreas, o padrão pode variar um pouco. Em Moscou, é, por exemplo, 747-748 mm Hg e em São Petersburgo-753-755 mm Hg.

Enquanto isso, de acordo com Wilfand, o resultado de alta pressão na região metropolitana será claramente novamente: muito sol durante o dia e a estrela à noite.