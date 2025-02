Wilfand anunciou o início do análogo frio do fenômeno El-Nigno na terra

“Agora há uma la -Ninya, não intensa, levará de acordo com as estimativas em fevereiro e até em março”, citações RIA News cientista.

Segundo ele, esse fenômeno não é muito longo em março-abril, La-Nigne começará com uma fase neutra. Ao mesmo tempo, Wilfand observou que essas são previsões provisórias e são especificadas.

A peculiaridade da mudança nas fases das correntes oceânicas é que, com La-Ninia, o calor da atmosfera entra intensamente no oceano. Sob El Nigno, um riacho vai do oceano para a atmosfera e causa um aumento de temperatura anormal na superfície da água na parte equatorial do Pacífico, explicou o parceiro de conversa.

Wilfand acrescentou que o retorno de El Nigno não foi previsto em 2025, mas esse cenário não é excluído.

Lembre -se de que a última vez que o fenômeno de El -Nigno durou de maio de 2023 a abril de 2024. Depois, passou na fase neutra, mas as consequências continuaram a influenciar as temperaturas globais – 2024 se tornaram as mais quentes do mundo.

No verão de 2024, Wilfand disse que as consequências de El Nigno são muito importantes e criam um “efeito incrível”. “A temperatura do Oceano Pacífico e do Oceano Atlântico, nas zonas entrópicas, foi máximo para todo o período de observação”, explicou a previsão do tempo.