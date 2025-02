O caso do fundador do Telegram Pavel Durov, empolgado contra ele na França, será transferido para o tribunal com mais frequência de um ano ou até mais, relatado Representante do escritório do promotor francês, Milis de River, para conectar.

Segundo ela, é muito cedo para discutir qualquer acordo de liquidação. Wired, que publicou muito material sobre o desenvolvimento do caso Durov, observa que o fundador do telegrama “preso na França”, e o mensageiro está em um “estado limitado”, esperando “seu líder que se posicionará será necessário ser substituído. “

O mandado de prisão de Durovo, como River disse, foi decidido ser traído quando sua equipe percebeu o quanto uma investigação em diferentes departamentos foi bloqueada devido ao fato de o telegrama não responder aos requisitos para emitir dados sobre os crimes. Segundo o funcionário da lei, o silêncio de Duron era igual à preservação.

Wired lembra que, de acordo com a publicação da libertação, apenas a gendarmaria francesa numerou de 2013 a 2024.

Julia Conley, que liderou as conexões externas e governamentais do telegrama, disse a Wired que não era “irracional” para atribuir responsabilidade por tudo o que estava acontecendo na plataforma. “Eu não diria que ele mereceu”, diz Conley.

Pavel Durov foi detido no aeroporto de Le Bourget em 24 de agosto de 2024. Ele foi acusado de crimes associados ao crime organizado, incluindo expansão compassiva de drogas e pornografia infantil, além de se recusar a fornecer informações sobre as necessidades dos órgãos.

Durov foi detido e alguns dias após a custódia ter sido libertada com uma garantia de cinco milhões de euros com a obrigação de comemorar a polícia. Ele está em Paris desde então. Durante o primeiro teste do caso de dezembro, Durov disse que, nos últimos seis meses, o telegrama estava cooperando ativamente com as agências de direito e transmitiu dados de dez mil usuários às autoridades de diferentes países.

“Caçando para Pavel Durov” Politico disse que o caso contra o fundador do telegrama começou com um policial correspondente com suspeita de pedofilia