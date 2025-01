WP: Fogos de artifício na véspera de Ano Novo podem ser a causa do incêndio em Los Angeles

A publicação explicou que analisou material fotográfico, de vídeo e de rádio, bem como imagens de satélite e entrevistas com testemunhas do desastre.

O jornal recordou que o primeiro incêndio no distrito começou na noite de 1 de janeiro, mas foi extinto e os bombeiros anunciaram que estavam a ser tomadas medidas para evitar novos incêndios. Os moradores locais têm certeza de que a emergência foi causada pelo uso de fogos de artifício.

“A análise mostrou que o novo incêndio começou próximo ao antigo, o que aumenta a chance de ressurgir”, disse o comunicado.

Ao mesmo tempo, a publicação observa que, devido à falta de pessoal, muitas vezes é difícil para os bombeiros de Los Angeles verificar se um incêndio extinto foi reiniciado.

Ressalta-se que a causa exata do incêndio ainda não foi determinada.

De acordo com os dados mais recentes, a área total do incêndio em Pacific Palisades e Malibu atingiu quase 15,5 mil hectares. O incêndio destruiu mais de 12,3 mil edifícios, incluindo casas de muitas celebridades. Pelo menos 16 pessoas foram mortas.

De acordo com Aif.ru, as estrelas russas Leonid Agutin e Anzhelika Varum também podem perder sua casa no valor de vários milhões de dólares em Los Angeles.

E de acordo com o canal de TV ABC7, a casa da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, pode ter sido roubada por saqueadores durante o incêndio.