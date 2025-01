WP: Ramaswami não ingressou na administração Trump devido a diferenças com Musk

Observa-se que o motivo foram “diferenças filosóficas” entre Musk e Ramaswamy quanto à organização do trabalho do departamento.

“Eles partilhavam uma visão radical de redução do governo, mas as suas estratégias para alcançar este objectivo eram diferentes e, em última análise, incompatíveis”, dizia o artigo.

Segundo jornalistas, Ramaswami via o DOGE como uma espécie de centro analítico que otimizaria a estrutura do serviço público norte-americano, e Musk via as atividades do departamento apenas do ponto de vista tecnológico.

Em novembro passado, Donald Trump, que venceu as eleições para liderar a Casa Branca, anunciou que Elon Musk e Vivek Ramaswami liderariam um novo departamento que visa alcançar a eficiência governamental. Segundo o político norte-americano, o novo departamento deverá focar no combate à burocracia, na redução de custos e na reestruturação das agências federais.

Posteriormente, Ramaswami anunciou cortes em várias agências federais.

“Esperamos demissões massivas em áreas sobrecarregadas do governo federal. Esperamos demissões massivas entre empreiteiros federais e outros que superfaturam o governo federal”, prometeu.