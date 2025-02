WrestleMania 42 será realizado em Nova Orleans pela 3ª vez

Nova Orleans sediou um Super Bowl pela 11ª vez na história da cidade e, na sexta -feira, foi declarado anfitrião um dos maiores eventos de luta livre do mundo.

O WrestleMania 42 será realizado no Caesars Superdom no próximo ano. É a terceira vez que a cidade sediará o “avô de todos”. O evento de duas noites será realizado nos dias 11 e 12 de abril de 2026. Pela primeira vez, a cidade realizará o evento após a WrestleMania 34.

“Finalmente, a WrestleMania retorna a Nova Orleans,” Dwayne “The Rock, Johnson, 10 vezes campeão da WWE e membro do Conselho da TKO”, disse Monday News. “No próximo ano, 2026, WrestleMania 42, Live by Superdome em uma das maiores cidades do mundo, Nova Orleans, Louisiana.”

O governador da Louisiana, Jeff Landry, também anunciou a decisão da WWE de retornar ao Big Easy.

“Estamos em êxtase ao sediar o WrestleMania 42 em Nova Orleans no próximo ano. O apresentador deste evento icônico três vezes nos últimos 12 anos é uma honra que não aceitamos de ânimo leve”, disse Landi. “Quero parabenizar a Big Orleans Sports Foundation por seus esforços bem -sucedidos neste projeto. Estamos ansiosos para mostrar fãs da WWE de todo o mundo, ao qual todos os nossos grandes estados podem oferecer”.

A WWE também disse que “Monday Night Raw”, “Friday Night SmackDown” e NXT Stand & Deliver também serão realizados em torno do WrestleMania 42, além do WWE World e do WWE Hall of Fame.

A rocha foi a que fez a mensagem inicial no último episódio de Friday Night Smackdown. O show foi realizado no centro de Smoothie King, em Nova Orleans, e viu um confronto entre a rocha e o indiscutível campeão da WWE Cody Rhodes.

O Skala disse que queria que Rhodes se tornasse “seu campeão” e, em vez de lutar pelo cinturão do título da WWE, ele está procurando a alma de Rhodes. Rhodes tem até sábado na câmera de eliminação.

Não está claro como isso afetará o caminho da WrestleMania 41, que será realizado nos dias 19 e 20 de abril no Allegiant Stadium, em Las Vegas.