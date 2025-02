Depois de congelar as reservas de moeda do banco central, a Rússia tentou criar uma reserva de dólar na Turquia para financiar seus negócios no exterior, ignorando as sanções dos EUA, Ele escreve Wall Street Journal em relação a fontes.

Segundo os jornais, o esquema deveria funcionar assim: a Rússia e a Turquia concordaram que o Gazprombank, que não era naquele momento, forneceria um empréstimo de cerca de nove bilhões de dólares para a construção da usina nuclear de Akku (participando do ” Rosat “usina nuclear, que também não está sob sanções). O dinheiro deveria entrar no maior banco estadual de Turquia Ziraat e ir para empresas russas, que também têm uma conta neste banco. O banco russo deveria financiar secretamente esse empréstimo. Tal esquema, como escreve WSJ, eliminaria a necessidade de entrar e retirar dinheiro dos Estados Unidos.

O incentivo turco, como observa o jornal, complementou a oferta do dólar em seu sistema financeiro.

Como resultado, o lado russo conseguiu transferir mais de US $ 5 bilhões através de dois bancos dos EUA – JPMorgan e Citigroup. No verão de 2022. O Gazprobank enviou três bilhões de dólares para contas da NPP em Ziraat turco via Citi. Pouco mais de dois bilhões de dólares passou pelo JPMorgan. Posteriormente, o Ministério da Justiça dos EUA entrou em contato com o JPMorgan para bloquear o próximo Tranš de dois bilhões de dólares, e esses fundos estão congelados.

Em 2024, os promotores começaram a buscar a oportunidade de privar esse dinheiro aplicando um processo civil, mas na Casa Branca eles expressaram preocupação de que isso agravaria as relações com Ankar e minaria a cooperação americana com a Turquia em todas as questões – de trocas – trocas de prisioneiros e trabalhar na luta contra o terrorismo por esforços para se esforçar para estabilizar o queijo e cessar a guerra no setor de gás. Como resultado, a administração de Biden interrompeu o procedimento de convulsão.

De acordo com fontes da WSJ, após o congelamento das reservas de moeda do Banco Central em fevereiro de 2022, seu chefe Elvire Nabiullin e as empresas estaduais receberam diretamente do Kremlin para encontrar maneiras de usar esse dinheiro. Além disso, o envolvimento no esquema dos EUA é suspeito de outras autoridades russas seniores e de um dos principais assistentes do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, chefe da Inteligência Nacional Ibrahim Kalyn.

A Rosat Press disse que todos os fundos alocados na usina nuclear foram usados ​​para financiar o projeto e o pagamento de artistas e outras obrigações sociais e financeiras na Turquia. Representantes do Banco Russo, Gazprobank e Ziraat Bank não responderam aos pedidos de comentários.

As sanções do Gazprobank foram inseridas em novembro de 2024. Seis de seus ramos estrangeiros também foram limitados a restrições. Antes disso, o único banco permaneceu para permitir assentamentos com clientes de gás russo de países “inimigos”. A Bloomberg escreveu que a União Europeia é uma pressão sobre os Estados Unidos, se esforçando para encontrar maneiras de suavizar as sanções contra o Gazprombank, mas até agora elas estão em vigor. Sanções contra Rosatoma nos Estados Unidos ainda não foram introduzidas.