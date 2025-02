O vice -presidente americano Jay Di Wence criticou o Wall Street Journal depois de postar sua entrevista. Nesta entrevista, Vance nos permitiu tropas na Ucrânia se o presidente russo Vladimir Putin não concorda com um tratado de paz.

“Como sempre dissemos, as tropas dos EUA nunca devem ser perigosas, onde não contribui para os interesses e a segurança americanos. Essa guerra passa entre a Rússia e a Ucrânia” – – – – declarado Vance na rede social X em 14 de fevereiro.

Em outro tweet Adicionadoque o jornal havia transmitido erroneamente suas palavras. “O fato de o WSJ distorcer minhas palavras neste artigo é absurdo, mas não há nada surpreendente aqui, dado que elas foram procuradas por mais filhos e filhas de americanos para colocar uniformes militares, então eles foram enviados para o exterior sem no exterior sem o exterior de a necessidade “, disse o vice -presidente dos Estados Unidos.

Wall Street Journal mais cedo Publicado Uma entrevista com Vance. Em uma entrevista aos jornalistas, o vice -presidente mencionou a “influência militar” para a Rússia. A publicação disse: “Wence disse que a possibilidade de enviar tropas americanas na Ucrânia, se Moscou não pudesse realizar negociações sobre consciência, permanece” na agenda.

Em 12 de fevereiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, realizou conversas telefônicas com o presidente russo Vladimir Putin e depois com o presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky. Trump anunciou que concordou com o início das negociações para acabar com a guerra russa de Ikraini. No dia seguinte, Trump disse que a Ucrânia, a Rússia e os “outros partidos” participariam das negociações. O supervisor especial americano Keith Kellog acredita que Putin e Zelensky devem realizar negociações diretas. O presidente da Ucrânia disse que apenas um russo – Vladimir Putin se reunirá nas negociações de paz.

