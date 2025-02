As autoridades israelenses estão considerando a possibilidade de atingir as usinas nucleares do Irã até o final de 2025, escreve o Wall Street Journal. De acordo com a publicação, essas informações estão contidas nos relatórios analíticos dos serviços de inteligência americanos que Joe Biden também apresentou no último mês do mandato presidencial e depois de retornar à Casa Branca de Donald Trump.

Para os impactos nas instituições nucleares iranianas, disseram oficiais militares dos EUA a WSJ, provavelmente será necessário para o apoio militar dos EUA. Sob Trump, os interlocutores de publicação acreditam, a probabilidade de Israel receberá, mais do que sob Bayden.

O primeiro -ministro de Israel Benjamin Netanyag não respondeu ao pedido do WSJ, e o exército israelense se recusou a comentar.

Anteriormente, observa as observações da publicação, as autoridades israelenses assinaram repetidamente que há uma oportunidade para ações mais decisivas contra o Irã, incluindo o impacto nas usinas nucleares.

Em novembro, o ministro da Defesa Israel Israel Katz parecia WSJ, disse: “O Irã está mais do que nunca exposto aos choques de suas instalações nucleares”, disse o ministro da Defesa de Israel de Israel em novembro. “Temos a oportunidade de atingir nosso objetivo mais importante – interromper e remover a ameaça existencial ao estado de Israel”.