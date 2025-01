Conforme observado RIA NovostiEm 2021, a Associated Press noticiou que, após se tornar presidente, Joe Biden retirou da mesa da Casa Branca o botão vermelho que Trump usava para chamar o garçom para pedir uma Coca-Cola.

O botão que Trump usou para pedir uma Diet Coke estava instalado e pronto para uso, informou o WSJ.

A publicação nota que estátuas de águias prateadas também apareceram no gabinete do novo presidente, um busto do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill está sentado na mesa da lareira e o tapete azul de Biden foi substituído por uma cor mais neutra.

Tal como há quatro anos, acrescenta o jornal, um retrato do primeiro presidente dos EUA, George Washington, está pendurado acima da lareira, com retratos do primeiro secretário do Tesouro do país, Alexander Hamilton, e do terceiro presidente nas laterais, Thomas Jefferson.

Na segunda-feira, 20 de janeiro, Trump tomou posse oficialmente como Presidente dos Estados Unidos, prestando juramento durante a cerimónia de inauguração no Capitólio.