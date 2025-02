Xi diz a Putin China satisfeita com os esforços da Rússia para acabar com a guerra da Ucrânia | Notícias do mundo

Pequim: O presidente da China, Xi Jinping, recebeu uma ligação com o presidente da Rússia, disse Vladimir Putin, disse na segunda -feira e disse estar satisfeito com os esforços de Moscou para comemorar uma cúpula com os Estados Unidos para terminar a guerra na Ucrânia, a estação estadual relatado.

Putin atualizou o XI nos últimos contatos com os EUA, de acordo com o CCTV, que não deu mais detalhes.

Xi disse que “a China tem o prazer de ver que a Rússia e as partes relevantes fizeram esforços positivos para resolver a crise”, de acordo com a CCTV.

O lado chinês “expressou seu apoio” ao diálogo entre a Rússia e os Estados Unidos e disse que está preparado para ajudar a resolver pacificamente o conflito, de acordo com uma declaração do Kremlin.

A ligação ocorreu quando uma dúzia de líderes da Europa e Canadá visitou a capital da Ucrânia na segunda -feira para comemorar o terceiro aniversário da grande invasão em escala da Rússia e mostrar seu apoio a Kiev.

Xi também reiterou a posição da China, que inclui um grupo de “Friends of Peace” estabelecido em setembro passado com vários outros países, para promover esforços para acabar com a guerra. A China e o Brasil emitiram um plano de paz conjunta no ano passado que exige uma conferência de paz com a Ucrânia e a Rússia e sem expansão do campo de batalha.

Xi e Putin tiveram um relacionamento próximo, que também se reflete nos laços dos países. A China se tornou um cliente importante para o petróleo e gás russo e uma fonte de tecnologias -chave após as grandes sanções ocidentais contra Moscou.