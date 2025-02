O presidente da PRC XI Jinping planeja vir a Moscou para a celebração do 80º aniversário da vitória na grande guerra patriótica em 9 de maio de 2025. Isso foi citado pelo embaixador da Federação Russa em Pequim Igor Morgulov, falando em 10 de fevereiro no ar do canal de televisão Russia-200.

Segundo ele, Xi Jinping aceitou o convite para vir para Moscou e também convidou o presidente russo Vladimir Putin para a China para comemorações dedicadas ao 80º aniversário da vitória sobre o Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial.

O lado chinês ainda não comentou informações sobre a visita de Xi Jinping em Moscou.

Em 9 de maio, a Rússia convidou os “capítulos completos” para Moscou, relatado Antes, o secretário de impressão do presidente da Federação Russa Dmitry Peskov. O primeiro -ministro eslovaco Robert Fitzo, presidente sérvio Alexander Vucich, chefe da Administração Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, presidente brasileiro Luis, inasiu lula da Silva, chegará a Moscou.

O presidente do PRC XI Jinping chegou pela última vez a Moscou em março de 2023. Ele então realizou negociações com o presidente russo Vladimir Putin.

No fundo da guerra, a Rússia ficou ainda mais próxima da China. Putin e Xi Jinping vão “lutar contra o oeste coletivo” juntos? O tema cinesista de Umarov explica por que as relações entre os dois países são muito mais complexas do que parecem