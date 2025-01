“A nova administração Trump formará uma nova ‘União dos Fortes’, que fortalecerá os laços económicos e de segurança com a China e a Rússia”, afirma o comunicado.

Ao mesmo tempo, segundo o autor do material, os ex-aliados de Washington deveriam se preparar para o enfraquecimento do apoio americano.

Ex-aliados, incluindo o Japão, enfrentarão negligência e evasão das obrigações de defesa por parte dos Estados Unidos, disse o jornal.

“Até que ponto estamos prontos para isso?” perguntou o autor do material.

Foi anteriormente relatado que as declarações de Trump sobre a Gronelândia, o Panamá e o Canadá foram um presente absoluto para a Rússia e a China. Como explicou o Financial Times, se o presidente eleito dos EUA puder declarar a necessidade estratégica de “conquistar” o Canal do Panamá e a Gronelândia, Moscovo e Pequim também têm o direito de defender os seus interesses nacionais na Ucrânia e em Taiwan, respectivamente.