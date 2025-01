Yaroslavl FC Shinnik falou sobre as novas adições à comissão técnica.

O clube de futebol de Yaroslavl “Shinnik” apresentou um recém-chegado à comissão técnica. Artem Olegovich Buloichik junta-se à comissão técnica do clube. Ele trabalhará como treinador sênior.

“O especialista bielorrusso de 32 anos começou a carreira de treinador em 2020 na equipa Minsk Energetik-BGU, depois trabalhou no clube Vitebsk. Desde junho de 2022, Artem Olegovich trabalha no clube de futebol Baltika, onde deu uma contribuição significativa para o sucesso da equipe, a entrada do Kaliningraders na Premier League russa. – assim apresentou as etapas da carreira do novo treinador do FC Shinnik.

Recorde-se que em dezembro, após a aprovação de Alexander Pobegalov como treinador principal dos “pretos e azuis”, foi anunciado que haveria uma nova adição ao corpo técnico.