Yaroslavls falou do próximo know-how sobre a questão da melhoria

Esta é a eterna poça da Babich Street sobre uma das casas.

Segundo os moradores locais, eles resolveram o problema de maneira muito simples – adormeceram com o lixo de construção com uma mini -água, e agora houve um pântano, que você não pode passar, mas pode dirigir de outra forma em um tanque, então apenas um SUV .

Os moradores desta parte do distrito de Dzerzhinsky observam que, na direção de Altair, esses pequenos lagos não são um e nem dois. Consequentemente, afoga constantemente vários metros de asfalto, e é improvável que a situação mude para o melhor, enquanto o asfalto é armazenado no nível do solo.

A propósito, assim como a poça eterna de Babich, como disseram os habitantes, os produtores começaram depois que as redes aquecidas desse local tinham as placas, depois foram desencadeadas, então a água começou a se acumular lá. Embora, no geral, isso não mude a essência: há um problema e as pessoas estão esperando sua solução.