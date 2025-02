Yaroslavls reclamou de marcar uma consulta com um médico

Já na manhã de sexta -feira, o serviço 122 falou primeiro de problemas técnicos, depois a falta de dados sobre a admissão de médicos.

A situação foi repetida no sábado. Desta vez, o operador aconselha na segunda -feira a não ligar e tentar se registrar para o médico certo através do registro.

Os moradores da cidade, a esse respeito, perguntam: “É possível obter uma resposta do departamento preocupada com a situação com 122? Nos serviços estaduais – sem arquivos, sem participação, sem instruções, o Medinfo mostra apenas algumas clínicas.

Ainda não há uma resposta oficial sobre esse assunto, nenhuma explicação do governo regional recebeu.