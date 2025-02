O projeto foi desenvolvido por um grupo de trabalho para a política de migração, liderada por Yarovaya. Novos padrões visam aumentar o controle de saúde de estrangeiros que vêm à Federação Russa. A entrada está planejada nos próximos dias.

Atualmente, a legislação russa estabeleceu uma lista de doenças infecciosas, para as quais os cidadãos estrangeiros são verificados (migrantes trabalhistas e todos que chegam com outros propósitos por mais de três meses). São tuberculose, sífilis, HIV, bem como qualquer forma de dependência de drogas. O grupo de trabalho propõe expandir esta lista adicionando hepatite C, dada a grande probabilidade de distribuição na Rússia, se você não tomar medidas. A situação parece perigosa “do ponto de vista das possibilidades de trazer doenças graves ao território da Federação Russa, explicou Yarovaya.

Além disso, propõe -se criar um aumento da responsabilidade por criminosos cujas ações estão relacionadas à falsa documentos médicos ou resultados médicos falsos. Tais crimes serão alocados em uma composição criminal separada, o que implica o estabelecimento de sanções mais rigorosas.

As instituições médicas autorizadas a realizar investigações médicas de estrangeiros estão incluídas em um registro especial que é verificado por Rososprebnadzor e pelo Ministério da Saúde. Como o vice -presidente explicou, isso garantirá o monitoramento eficaz do estado de saúde dos estrangeiros e impedirá a possível disseminação de infecções na Rússia.