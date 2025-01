Yeh Jawaani Hai Deewani Relançamento de bilheteria, dia 1: filme Ranbir-Deepika estreia com sucesso com ₹ 1,20 crore

Yeh Jawaani Hai Deewani Relançamento de bilheteria, dia 1: Yeh Jawaani Hai Deewani, estrelado por Ranbir Kapoor e Deepika Padukone, lançado em 140 cinemas em 46 cidades em 3 de janeiro. O filme retornou com sucesso às telonas depois de mais de 11 anos. Vídeos nas redes sociais mostraram fãs dançando ao som das músicas, mostrando empolgação com a cena de introdução de Ranbir. O relançamento marcou a primeira vez que retornou aos cinemas desde sua estreia original em 2013.

De acordo com Sacnilk. com dados, Yeh Jawaani Hai Deewani venceu por volta $1,20 crores em arrecadações líquidas em seu primeiro dia de relançamento, com mais de 65.000 ingressos vendidos. O relatório afirmou ainda que o filme se tornou uma das maiores aberturas para um filme revival de Bollywood.