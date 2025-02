Yogi Adityanath diz que Mohammad Shami deu um mergulho em Kumbh, Akhilesh Yadav reage

O primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, defendeu a administração de seu governo Maha Kumbh Mela em Prayagraj, enfatizando a escala dos acordos e descartando as críticas da oposição como motivadas politicamente. Ele disse que pessoas de todas as castas e religiões foram recebidas em Kumbh e disseram que até o jogador de Crickt Mohammed Shami tomou o banho ritual.

“Não houve discriminação contra ninguém em Maha Kumbh em Prayagraj. O jogador de Crickt Mohammed Shami também fez o mergulho sagrado. Pessoas de diferentes castas, credo e religião, se vieram com devoção ao coração, também fizeram o mergulho sagrado. Sim, aqueles que vieram tirar diversão (Llys of Faith) foram repreendidos e enviados ”, disse Yogi Adityanath em Uttar Pradesh Vidhan Sabha.

Logo depois, o presidente do Partido Samajwadi, Akhilesh Yadav, levou uma noite no BJP e Yogi Adityanath e perguntou se “o nome do jogador de críquete também mudou”.

A piada se referiu ao governo do BJP que renomeou várias cidades, lugares e estruturas históricas muçulmanas.

Recentemente, o governo de Uttar Pradesh eliminou o nome do herói de Guerra de Abdul Hamid de 1965 de sua escola no distrito de Ghazipur e a ‘Schr School of Compound PM’ foi pintada na entrada. Akhilesh Yadav criticou o ato como “extremamente representável” e acrescentou que tudo o que resta para “algumas pessoas” é mudar o nome de “Índia” como “BJP”.