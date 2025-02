Yogi Adityanath para Maha Kumbh Oficiais: Garanta ‘zero erros’ em gerenciamento de multidão antes de Amrit Snan

Antes da Snan Amrit na segunda -feira em Maha Kumbh, em Basant Panchami, o primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, instruiu as autoridades a garantir “zero erros” nos acordos.

Durante uma reunião de revisão em Prayagraj no sábado, ele disse que o tradicional ‘Shobha Yatra’ de ‘Akharas’ deve ser mantido com grandeza e todos os preparativos necessários concluídos a tempo, segundo um comunicado.

O primeiro -ministro enfatizou a importância da segurança e disse que a segurança e a conveniência de todos devem ser garantidas.

Ele também ordenou que as autoridades aumentassem o espaço de estacionamento e garantissem que os devotos tivessem que andar o mínimo possível.

Os policiais seniores devem ser designados para administrar o tráfego em locais importantes, disse ele.

Adityanath enfatizou que domingo e segunda -feira seriam críticos e disseram que não haveria protocolo VIP antes, durante ou após os principais dias de banho.

As instruções chegaram depois que pelo menos 30 pessoas morreram e 60 foram feridos em uma debandada que explodiu na quarta -feira quando a área perto do Sangam, a confluência do Ganges, Yamuna e os míticos rios Saraswati, explodiram nas costuras por causa de uma grande onda de onda de Peregrinos que se reuniram para um molho sagrado na ocasião auspiciosa de Mauni Amavasya.

Destacando a importância de Amrit Snan em Basant Panchami na segunda -feira, o primeiro -ministro disse que deve ser executado sem problemas.

Ele instruiu os funcionários a instalar barreiras resistentes, colocar assinaturas em altas posições e garantir a iluminação adequada.

Ele enfatizou o uso de telefones satélites para uma melhor comunicação e ordenou a implantação de forças policiais adicionais em lugares sensíveis.

O primeiro -ministro também ordenou a verificação da polícia de pessoas suspeitas na área de Junnsi e a eliminação de invasões.

“Os vendedores de rua não devem ocupar estradas e devem ser realocados para áreas designadas. A patrulha policial regular deve ser garantida, juntamente com os serviços de guindaste e ambulância”, disse Adityanath.