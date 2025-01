Yogi Adityanath sobre o incidente do primeiro-ministro das Maurícias sobre acusações impuras de Ganga

O ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, criticou na sexta-feira a oposição por espalhar desinformação sobre a limpeza do Ganga antes do Maha Kumbh, dizendo que nunca ficou doente depois de dar um mergulho no rio sagrado. Falando no evento Dharma Sansad da AajTakAdityanath tentou virar o jogo contra a oposição, especialmente o Partido Samajwadi, enfatizando que o Kumbh era sinônimo de sujeira e caos antes de 2017.

Postado por: Abhishek De Postado em: 10 de janeiro de 2025