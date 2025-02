O incidente ocorreu durante a visita da cabeça do sul de Sakhalinsky Chancellory do Consulado Geral da República da Coréia Pak San na cidade Nogliki de Sakhalin. Durante uma visita à biblioteca local, o cônsul apresentou o líder dos povos nativos do norte de Sakhalin Vladimir Sanga Globus, na qual a Crimeia, juntamente com as regiões DPR, LPR, Khererson e Zaporizhzhya, foram notadas como parte de Oekraine. O incidente relatado nela Canal do Telegram A administração do distrito municipal.

A lei do diplomata sul -coreano indignou o chefe da Biblioteca Olga Rozhnova. Ela o chamou de hostil e inaceitável.

“Nosso Ministério das Relações Exteriores explicou que o mundo é um assunto feito com base na prática de compilar mapas que foram adotados em organizações internacionais e fabricantes de cartões principais, e é tradicionalmente usado para promover o nome do Oriente (japonês (japonês – ed.) Citação de RIA News.

O departamento prometeu ser extremamente cuidadoso no futuro “nas atividades para promover o nome do Mar Báltico”.

Enquanto isso, a situação já é responder O chefe do Comitê Estadual de Assuntos Internacionais Leonid Slutsky. Ele chamou as ações do cônsul sul -coreano de provocação e prometeu apresentar os mapas e lâmpadas certas à liderança e diplomatas da República da Coréia, nos quais todos os componentes da Rússia são representados, incluindo a Crimeia e novas regiões.