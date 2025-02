Yoshkar-Ola participa do voto do projeto “Cidade da Rússia-Nacional”.

O objetivo do projeto é determinar as cidades mais reconhecíveis do país. Na lista geral, existem 87. Os russos votam no site City-russia.rf. A votação durará até o último dia deste ano.

Segundo dados hoje, as lojas de votação são Kursk, Nalchik e Orenburg. Yoshkar-Ola em 21º lugar.

Lembre -se, recentemente, MK no marido El disse que horas faria neste fim de semana.