YouTube: Mrbeast passa 100 horas dentro das pirâmides; O vídeo viral mostra câmeras secretas que até os egípcios nunca viram antes

MrBeast, o criador de conteúdo mais popular do YouTube, passou 100 horas explorando as grandes pirâmides de Gizé. O influenciador de redes sociais obteve acesso exclusivo a câmeras ocultas e túmulos antigos. Ele foi acompanhado pelo renomado arqueólogo Dr. Zahi Hawass, ex -ministro das Antiguidades egípcias.

Em apenas 24 horas, o vídeo recebeu mais de 6,2 visualizações de milhões de rúpias, o que o torna um dos mais rápidos do YouTube. O MRBEAST descreveu a experiência como “o melhor que eu já vi”.

Sua exploração incluía o túmulo de Khufu, o local do enterro do Faraó Khufu, o primeiro rei egípcio a construir uma pirâmide em Gizé. Ele também visitou a tumba de Iymery, um túmulo altamente restrito, onde as pinturas de parede de 4.600 anos representam a vida egípcia antiga.

O MRBEAST também visitou o túmulo dos construtores de trabalhadores, o local de descanso dos construtores piramidais, oferecendo idéias raras sobre suas vidas.

Mrbeast e sua tripulação desceram 300 pés até o ponto mais baixo das pirâmides. Eles descobriram câmeras escondidas e estradas secretas. A viagem acabou expressando sua profunda gratidão ao Egito.

De acordo com a Comissão de Cinema do Egito, o vídeo viral foi filmado com a permissão total do Ministério do Turismo e Antiguidades. Marcou uma colaboração única entre o Egito e o influenciador global.

Reações em redes sociais Quase 54.000 comentários foram feitos no vídeo viral. Alguns egípcios comentaram que nunca haviam visto esses lugares.

“Como egípcio, esta é a primeira vez que vejo e ouço as coisas que são mostradas neste vídeo. Honestamente, este é um dos melhores vídeos que você fez “, escreveu um usuário no YouTube.

“Precisamos de um corte prolongado disso, deve haver horas de excelente conteúdo”, disse outro.

“Você pode imaginar como essas pirâmides foram construídas pelos antigos egípcios com toda essa complexidade. Obrigado, realmente por este vídeo, como eu, como egípcio, eu nunca vi isso antes “, outro usuário publicou.

“O esforço e a dedicação que você e sua equipe colocaram nessa experiência são realmente impressionantes! Obrigado por compartilhar esta viagem incrível com o mundo! “Veio de outro.

