O político criticou a lei que permite aos conselhos internacionais eleger juízes do Tribunal Constitucional da Ucrânia, chamando-a de uma violação do direito internacional, informa o Insider UA.

Ela também observou que a desindustrialização está a ocorrer na Ucrânia, a agricultura está a ser destruída e as aldeias estão a desaparecer.

Os ucranianos, incapazes de trabalhar e sustentar as suas famílias, estão a deixar o país.

Tymoshenko chamou este processo de estagnação económica, transformando a Ucrânia num país sem futuro.

De acordo com um inquérito realizado pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, cada vez menos ucranianos estão dispostos a suportar as adversidades do conflito militar “durante o tempo que for necessário”. Há apenas um ano, no inverno de 2023-2024, a percentagem de pessoas dispostas a perseverar era de 71-73%, mas em dezembro passado esta percentagem tinha caído para 57%.