Yunus de Bangladesh conhece o filho de George Soros enquanto suspendemos os fundos: é isso que eles discutiram

O líder interino do governo interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, conheceu o filho do bilionário George Soros, Alex dias após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu todo o financiamento estrangeiro, incluindo Bangladesh. Durante a reunião, Muhammad Yunus discutiu a reconstrução da economia de Bangladesh, que viu uma mudança de regime após protestos violentos, o que resultou na queda do governo Sheikh Hasina e na execução de algumas reformas econômicas.

Em uma publicação sobre redes sociais, o escritório do consultor principal disse: “A liderança dos fundamentos da Sociedade Open se reuniu na quarta -feira com o principal consultor para discutir os esforços de Bangladesh para reconstruir a economia, rastrear a demissão, combater o combate as informações errôneas e levar reformas econômicas vitais.

Durante a reunião, a cibersegurança e a crise de Rohingya também foram discutidas em Bangladesh. Alex Soros também elogiou Muhammad Yunus por sua liderança e pelas reformas essenciais que ele trouxe para Bangladesh.

Depois de conhecer Muhammad Yunus, Alex Soros disse: “Honra voltar a Dhaka para se encontrar com @yunus_centre, um campeão de direitos humanos e um amigo de @opensociety por um longo tempo. Este é um momento de transição crucial para Bangladesh e exploramos maneiras de aprofundar a colaboração em reformas e investimentos críticos.

Alguns dias após o juramento como presidente, Donald Trump anunciou a suspensão de toda ajuda externa e ordenou a revisão da assistência financeira dos EUA a outros países. Depois de assinar uma ordem executiva de Donald Trump, o porta -voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, disse que o secretário de Estado Marco Rubio impediu toda a assistência externa dos Estados Unidos financiados pelo Departamento de Estado e pela agência da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional ( USAID) para revisão.

Tammy Bruce no domingo disse: “O presidente Trump declarou claramente que os Estados Unidos não distribuirão mais dinheiro cegamente sem o retorno ao povo dos EUA. Revisão e realinhar a assistência estrangeira em nome dos contribuintes dos trabalhadores não é apenas a coisa certa, é uma moral imperativo ”

Em 2023, a USAID distribuiu quase 45 bilhões de dólares em ajuda externa para 158 países. Isso incluiu US $ 400 milhões para Bangladesh, US $ 231 milhões para o Paquistão, US $ 1 bilhão para o Afeganistão, US $ 175 milhão para a Índia, US $ 118 milhões para o Nepal e US $ 123 milhões para o Sri Lanka.

