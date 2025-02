4 de fevereiro de 2025

(Agência do Vista) Veneza, 4 de fevereiro de 2025 “Trump Jr Hunting Ducks em Veneto? Não sei nada sobre isso, não pretendo comentar sobre um fato que não sei nada e certamente não tenho que julgá -lo, no caso os fatos a serem verificados fossem verdadeiros “. Então Zaia fala com os repórteres em Veneza. Região de Veneto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev