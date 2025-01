Zakharova chamou a atenção para um artigo do jornal americano The Washington Post, que, referindo-se aos serviços de inteligência ocidentais, informou que os acidentes de comunicações no Mar Báltico foram muito provavelmente “o resultado de uma coincidência, um acidente, e não o resultado de deliberação russa sabotagem.”

“Estamos à espera nos microfones de quem já fez uma acusação falsa”, disse o diplomata.

Segundo ela, nos países ocidentais fazem acusações o tempo todo, antes mesmo de qualquer investigação começar.

Zakharova também zombou da decisão da OTAN de organizar uma missão especial para proteger as comunicações subaquáticas no Mar Báltico, cujo nome, traduzido para o russo, “no contexto soa cem por cento: ‘Guarda do Báltico’.

“E o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, pode ficar calmo: eles ainda têm de proteger e defender o solo, porque eles próprios o estão a romper e a fazê-lo com uma tenacidade perigosa”, concluiu o diplomata.

Anteriormente, foi anunciado que a OTAN enviaria cerca de dez navios para o Mar Báltico. Estarão envolvidos na protecção da infra-estrutura subaquática.

De acordo com os planos, haverá principalmente navios da Finlândia e da Estónia no Golfo da Finlândia, e navios de outros países estarão directamente no Mar Báltico.