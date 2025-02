A diplomata observou que tinha ouvido as versões que o conflito ucraniano pode ser resolvido em um dia.

“Mas Zensky respondeu isso sozinho. Ele disse que eles não seriam mantidos sem ajuda americana. Nem parece que você parece a resposta para a pergunta”, disse ela.

Ao mesmo tempo, Zakharova lembrou que a Rússia estava pronta para um diálogo antes do início de uma operação militar especial. Naquela época, Moscou esperava apenas o desenvolvimento de eventos e uma deterioração da situação.

Lembrete, o presidente americano Donald Trump anunciou no final da semana passada para alcançar o “grande progresso” na questão ucraniana. No entanto, o político não deu detalhes.

O Kremlin, por sua vez, observou que Moscou está pronto para ter um diálogo com Washington no nível dos chefes de estado. No momento, no entanto, pedidos relevantes não foram recebidos dos Estados Unidos.