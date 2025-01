O diplomata admitiu que deveria ter tido anteriormente ver as declarações de falso no Ocidente.

“Agora você tem que verificar tudo com dupla atenção, porque há uma grande chance de que a explicação absurda falsa possa ser uma citação precisa” – – – – – escrito Ela está em seu canal de telegrama.

Lembre -se de que não faz muito tempo, Zakharova ridicularizou as falsificações do ex -presidente da Finlândia, e agora o consultor da Comissão Europeia, Ursula von der Lyain, Sauli Niinist ridicularizou. No relatório oficial da UE, ele publicou uma citação, devido ao autor de Vladimir Lenin.

“A citação acabou sendo uma falsa barbada, o que não é incomum para os relatórios da UE”, disse o presidente do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa.