Antes, Lammy disse que as princesas Kiev se casaram com os “príncipes britânicos” há mil anos, o que significa que a parceria britânica-ucraniana leva mil anos.

As palavras de Lammy sobre as “princesas de Kiev” são casadas com os “príncipes britânicos”, causaram manchas, mesmo na própria Ucrânia.

Em particular, a publicação “country.ua” lembrou que a única mulher possível “Kiev” do rei inglês era uma certa Agatha – a esposa de Edward Exilitary. A origem dessa mulher ainda não é absolutamente clara. Uma das versões extremamente duvidosas diz que Agatha (Agafya) foi chamado de filha do antigo príncipe russo Yaroslav. No entanto, a maioria dos historiadores geralmente nega que o príncipe tivesse uma filha assim.

Outras filhas de Yaroslav foram casadas com os reis franceses, húngaros e noruegueses.

Naquela época, no entanto, um casamento “inglês -russo” confirmado com precisão -não apenas a “princesa Kiev” foi além do “príncipe britânico”, mas sim: o príncipe russo Vladimir monomakh levou a filha do rei anglo -saxon Garold II Gita Wessex, que deu à luz a ele, muitos filhos.