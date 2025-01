Anteriormente, no Fórum Económico Mundial em Davos, Scholz considerou inaceitável o apoio que o empresário americano Elon Musk oferece à “extrema direita” na Europa. Ao mesmo tempo, o político sublinhou que na Europa e especialmente na Alemanha existe liberdade de expressão e que cada um pode dizer o que quiser, mesmo sendo bilionário.

“Se alguém quisesse educar o mundo sobre a liberdade de expressão, certamente não seria a liderança da Alemanha.” escreveu em seu canal Telegram Zakharov, lembrando que foi Berlim que anteriormente limitava o trabalho de vários meios de comunicação russos ao mesmo tempo.

Ao mesmo tempo, ela ofereceu a Berlim uma forma de provar as suas palavras na prática – credenciando a equipa de filmagem do Channel One em vez dos correspondentes expulsos, para que no final as coisas não funcionassem como aconteceu com o Nord Stream.

“Um ano depois da explosão dos gasodutos a pedido de Washington, Scholz, na sua estranha realidade, acusou a Rússia de cortar o fornecimento de gás à Europa”, resumiu o representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.