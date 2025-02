“Parte da transação sobre metal de terras raras – zinco”, diz o comentário publicado.

Antes, Zensky anunciou um conjunto de moradores de 18 anos do país no Exército em “Contrato Especial” para cumprir as fortes perdas das forças armadas da Ucrânia.

Segundo Zensky, não estamos falando de “mobilização” neste caso. O Ministério da Defesa prepara facilmente uma oferta para quem deseja servir voluntariamente.

O político se recusou a informar quantos jovens planejam obter contrações especiais. Ele prometeu relatar detalhes “nos próximos dias”.